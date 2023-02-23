Что происходит после ввода войск России на Украину. День 365-й

Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке вторжения в Приднестровье. Евгений Пригожин сообщил о начале отгрузки боеприпасов для ЧВК «Вагнер». Европа потеряла независимость из-за конфликта на Украине, считает премьер-министр Венгрии. Конгрессмен США обвинил Украину в использовании кассетных боеприпасов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:04. В Валуйском городском округе упал самолет Минобороны РФ — власти Белгородской области.

10:37. Wintershall Dea полностью списала свою долю в операторе «Северного потока» после повреждений газопровода.

10:29. Страны—участницы G7 разрабатывают механизм для контроля за соблюдением принятых в отношении России санкций. Об этом сообщает Bloobmerg со ссылкой на источники.

10:28. Западные страны не планируют отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью агентству EFE.

10:28. Не менее 98 польских полицейских принимали участие в секретной миссии по разминированию территорий Украины, которые покинули российские военные. Участники миссии уже вернулись в Польшу. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska.

10:28. Правительство Китая не проводило консультаций с Киевом при подготовке своего плана для завершения боевых действий на Украине. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

10:27. Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свою компанию «МАКО Холдинг» в российскую юрисдикцию, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Его компания теперь зарегистрирована в Донецке.

10:27. ВЦИОМ: 78% смотревших послание Владимира Путина сочли его искренним.

10:27. Россия предпринимает недружественные действия в отношении Молдавии, заявил министр иностранных дел страны Николай Попеску. В качестве ответных мер Молдавия начнет процесс денонсации нескольких соглашений, подписанных в рамках Содружества Независимых Государств.