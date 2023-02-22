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Коммерсантъ FM
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NYT: у Китая нет стимулов для урегулирования украинского конфликта

Европейские официальные лица не верят в способность и желание Китая убедить Москву в необходимости прекращения боевых действий на Украине, пишут аналитики The New York Times, основываясь на заявлениях лидеров стран ЕС и американских китаеведов. По их мнению, актуальная ситуация выгодна для Китая из-за отвлечения внимания от Азии.

В аналитическом центре Стимсона считают, что риторика официальных лиц Китая направлена на налаживание отношений с европейским деловым сообществом. Для этого китайские дипломаты, в том числе глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И, представляют Европу жертвой стратегии безопасности США и призывают ее к отдельному диалогу.

Такая риторика, считают аналитики NYT, резонирует с заявлениями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости «сосредоточиться на снижении рисков, а не разъединении» с Китаем. ЕС ранее также отказывался заносить в черный список китайские компании, против которых США ввели санкции (например, Huawei).

Как считает специалист по китайско-европейским отношениям исследовательской компании Rhodium Group Ноа Баркин, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Ван И пытался обвинить США «во всех бедах». «Цель состояла в том, чтобы изобразить усилия США по введению ограничений на торговлю с Китаем и мобилизации военной поддержки обороны Украины как втягивание Европы в новую холодную войну»,— считает господин Баркин.

Из-за этого сохранение дистанции между Москвой и Пекином рассматривается аналитиками как исключительно риторический прием, за которым не последует реальных действий по урегулированию конфликта. Его настоящей целью называется возрождение торгового соглашения с Европой, сорванного из-за эскалации напряжения в Гонконге в 2019-м и скандала 2021 года, спровоцированного обращением китайских властей с уйгурами.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности Ван И объявил о планах Китая поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Для этого китайский дипломат пообещал обнародовать мирный план.

О роли Китая в украинском урегулировании — в материале «Ъ» «Китай ухватился за главное».

Андрей Сапожников

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