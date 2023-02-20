EUobserver: в черный список ЕС попадет омбудсмен Москалькова

Евросоюз внесет в свой очередной черный список российского омбудсмена Татьяну Москалькову, министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленару Иванову, а также зампреда правительства Мособласти Вячеслава Духина. Об этом говорится в проекте черного списка внешнеполитической службы ЕС от 14 февраля, с которым ознакомился EUobserver. Всего в нем, по данным издания, 62 имени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как пишет EUobserver, им грозит визовый запрет и замораживание активов за помощь в «организации массовых похищений украинских детей». Этот черный список является частью более широкого 10-го пакета санкций ЕС.

EUobserver перечисляет указанные в документе ЕС причины включения вышеперечисленных лиц в список:

Татьяна Москалькова выступала по телевидению с опровержением существования «фильтрационных лагерей».

Ленара Иванова была «одним из ключевых лиц, причастных к депортации украинских детей в Россию и их последующему усыновлению российскими семьями».

Вячеслав Духин «содействовал незаконному усыновлению украинских детей в семьи, проживающие в его регионе». Он также якобы пытался оформить российское гражданство для этих детей.

Остальные 59 фигурантов нового списка — заместители министров, депутаты парламента, сенаторы, прокуроры, военные командиры и пропагандисты, чьи имена известны только экспертам по России в министерствах иностранных дел ЕС. Издание называет российского генерал-майора Алексея Авдеева, командующего воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского, а также генерал-полковника Сергея Каракаева.

Среди «пропагандистов» — глава Россотрудничества Евгений Примаков, чье ведомство «разжигает антивоенные настроения среди российских эмигрантов в Европе», а также два заместителя главы Роскомнадзора и руководители Общероссийского народного фронта, группы по сбору средств, которой принадлежат права на товарный знак с символом «Z».

Пока в санкционных списках ЕС числятся 1412 россиян, отмечает EUobserver.

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Мария Федотова