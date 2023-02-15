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Коммерсантъ FM
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В новом пакете санкций ЕС против России будут ограничения на €11 млрд

Десятый пакет антироссийских санкций подразумевает торговые ограничения на сумму €11 млрд, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В начале февраля она говорила, что новые санкции предполагают блокировку российского экспорта на €10 млрд.

Глава ЕК рассказала, что предлагаются, в частности, ограничения против «десятков электронных компонентов», которые используются в российских дронах, ракетах и вертолетах. «Чтобы поддержать давление на Россию, мы предлагаем десятый пакет мер, он содержит новые торговые запреты, новый контроль за экспортом технологий в Россию. Этот пакет в общей сложности стоит €11 млрд»,— заявила госпожа фон дер Лайен (цитата по «РИА Новости»).

Ожидается, что санкции примут к годовщине начала российской военной операции на Украине — 24 февраля. Politico сообщало, что в десятый пакет санкций могут включить около 130 физических и юридических лиц, в том числе военных чиновников и журналистов. По данным издания, ограничения могут затронуть четыре банка, включая Альфа-банк. По данным Bloomberg, некоторые члены Евросоюза выступили против включения новых банков в санкционный список. О каких странах речь, неизвестно.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

Военная операция на Украине

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