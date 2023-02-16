Politico: Евросоюз не согласовал ограничения против атомной отрасли России

Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении атомной отрасли России в десятом пакете санкций. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Как отмечает издание, в ходе обсуждения Венгрия выступала против введения санкций против атомной отрасли, поскольку она сильно зависима от «Росатома». Будапешт, отмечают дипломаты, настаивал на том, что «Росатом» обеспечивает 50% энергоснабжения страны. Также против выступила Франция.

В связи с этим, передает Politico, Евросоюз планировал ввести индивидуальные санкции в отношении руководителей и сотрудников «Росатома» и других российских компаний, связанных с атомной отраслью. Об этом, в частности, просил президент Украины Владимир Зеленский. Однако в итоге ЕС не принял этого решения, в предварительном пакете санкций подобных ограничений нет.

Ожидается, что десятый пакет санкций Евросоюза обнародуют 24 февраля, в день годовщины специальной военной операции. ЕС планирует закрыть лазейки в уже принятых ограничениях. На сегодняшний день известно в том числе о планах ввести санкции в отношении российского экспорта на €10 млрд, четырех банков, включая Альфа-банк. Ввести ограничения против российской атомной отрасли предлагали Польша и Литва. Помимо Венгрии против этого предложения выступали Болгария и Франция.

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Лусине Баласян