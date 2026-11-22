На климатической конференции ООН представили новый проект итогового соглашения
На климатической конференции ООН COP31 в Анталье 22 ноября опубликовали очередную редакцию итогового соглашения, сообщает BBC. Документ занимает 12 страниц и содержит почти 100 пунктов. Прямого упоминания ископаемого топлива, на котором настаивают страны Евросоюза, в нем по-прежнему нет.
Проект призывает страны довести долю электричества в энергопотреблении до 35% к 2035 году. В нем сохранено признание того, что мир движется к превышению температурного предела в 1,5 °C,— этого добивалась Великобритания. Текст также отсылает ко всему консенсусу COP28: в 2023 году в ОАЭ страны впервые договорились отходить от ископаемого топлива в энергетике.
Из первой редакции положения об ископаемом топливе исчезли при подготовке второй. Против их включения выступали Саудовская Аравия, Россия и Индия. ЕС и тихоокеанские островные государства добиваются возвращения обязательства отходить от такого топлива. Германия заявила, что не примет предложенный текст. По сведениям BBC из делегации ЕС, весь блок также рассматривает возможность отвергнуть соглашение.
Участники не смогли согласовать итоговый документ к официальному завершению конференции 20 ноября, и переговоры продолжились. Обсуждение текста в переговорных комнатах уже завершено: теперь поправки можно предлагать на пленарном заседании в присутствии всех делегаций. Развивающиеся страны также выражают недовольство недостатком средств на адаптацию к изменению климата в проекте.