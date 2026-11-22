Проект призывает страны довести долю электричества в энергопотреблении до 35% к 2035 году. В нем сохранено признание того, что мир движется к превышению температурного предела в 1,5 °C,— этого добивалась Великобритания. Текст также отсылает ко всему консенсусу COP28: в 2023 году в ОАЭ страны впервые договорились отходить от ископаемого топлива в энергетике.