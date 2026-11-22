Лерчек улетает на лечение в Китай
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сообщила об обострении болей в костях перед запланированным вылетом в Китай на лечение. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
«Сегодня мы улетаем. И, как назло, у меня разболелись опять кости»,— поделилась блогер. По ее словам, боль настолько сильная, что передвигаться по дому ей помогают мама и старший сын Богдан. Чекалина отметила, что увеличила дозу обезболивающих и надеется, что они подействуют, иначе добраться до аэропорта будет тяжело.
У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии. Осенью болезнь стала прогрессировать, метастазы были выявлены в легких, надпочечниках, яичниках и оболочке головного мозга. Врачи рекомендовали ей пройти в Китае CAR-T-клеточную терапию. Сейчас она проходит повторный курс химиотерапии. Накануне ей провели поддерживающее лечение и поставили капельницы для восполнения дефицита белка, витаминов и минералов. Лечение в КНР продлится примерно месяц.
Ранее суд назначил Чекалиной пять лет условно, штраф в размере 763,5 млн рублей и трехлетний запрет на администрирование сайтов — ее признали виновной в выводе свыше 250 млн рублей в ОАЭ по подложным документам. В середине ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера, освободив ее от наказания, чтобы она смогла выехать за границу на лечение.