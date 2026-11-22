«Сегодня мы улетаем. И, как назло, у меня разболелись опять кости»,— поделилась блогер. По ее словам, боль настолько сильная, что передвигаться по дому ей помогают мама и старший сын Богдан. Чекалина отметила, что увеличила дозу обезболивающих и надеется, что они подействуют, иначе добраться до аэропорта будет тяжело.