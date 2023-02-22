Reuters: ЕС не смог согласовать 10-й пакет санкций в отношении России

Страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на четыре дипломатических источника в Брюсселе. Обсуждение нового санкционного пакета продолжится завтра, 23 февраля.

«Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности российских активов в Европе»,— приводит агентство слова одного из собеседников.

Обнародовать десятый пакет санкций в отношении России ЕС планирует 24 февраля, в день годовщины российской военной операции на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в рамках нового пакета ЕС намерен «закрыть лазейки» в уже принятых ограничениях.

Санкции также затронут российский экспорт на €11 млрд и четыре банка, включая Альфа-банк. По информации EUobserver, ЕС введет санкции в отношении 62 россиян, в том числе омбудсмена Татьяны Москальковой и командующего воздушно-десантными войсками Михаила Теплинского. При этом ЕС не удалось согласовать ограничения против атомной отрасли России.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева