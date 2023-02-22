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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 364-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 22 февраля

Постпред России при ООН Небензя обвинил Данию, ФРГ и Швецию в «заметании следов» при расследовании подрыва «Северных потоков». Госдума и Совет федерации рассмотрят сегодня приостановку участия РФ в ДСНВ и сразу примут решение. ООН не может ни проверить, ни подтвердить никаких утверждений, связанных с подрывом «Северных потоков». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:44. Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале не согласился со словами Джо Байдена о том, что ««если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас; если украинцы перестанут защищаться — это будет концом Украины». Он заявил, что Россию «порвут на части», если она остановит свою спецоперацию, а «война закончится», если США перестанут поставлять Украине оружие.

9:40. Международный Комитет Красного Креста готов быть нейтральным посредником при организации возможного обмена военнопленными между Россией и Украиной по принципу «все на все», рассказал «РИА Новости» гендиректор организации Роберт Мардини «РИА Новости».

9:20. Комитет Госдумы по обороне поддерживает законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ — глава комитета Андрей Картаполов.

Что означает приостановка участия России в ключевом двустороннем договоре с США

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9:05. Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину в среду выросла с 40,3 млн до 42,2 млн кубометров в сутки через ГИС «Суджа» — данные газотранспортного оператора Украины.

9:01. Венгрия настаивала на исключении четырех человек из уже существующего списка санкций Евросоюза против России – Politico.

8:47. Жители Херсонской области возвращаются в населенные пункты левобережной части региона, заявил ТАСС врио губернатора Владимир Сальдо.

8:39. Работа Керченской паромной переправы возобновлена после приостановки из-за сильного ветра — ГУМЧС по Крыму.

8:35. Песков в интервью ТАСС: Кремль не планирует публиковать стенограмму закрытых переговоров лидеров России, Германии, Украины и Франции, которые велись при подготовке Минских соглашений.

8:33. Премьер-министр Словении Роберт Голоб не поддерживает идею признания РФ страной, «поддерживающей международный терроризм» — RTV Slovenija.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:32. Путин и Байден пока не пользовались горячей линией связи, рассказал в интервью ТАСС пресс-секретарь президента Песков.

8:30. Госдума и Совет федерации рассмотрят сегодня приостановку участия России в ДСНВ, решение примут «безотлагательно».

8:28. Постпред России при ООН Василий Небензя считает, что Дания, Германия и Швеция «заметают следы» и «выгораживают» США при расследовании подрыва «Северных потоков».

8:28. Замгенсека ООН Розмари Дикарло: организация не в состоянии ни проверить, ни подтвердить никаких утверждений, связанных с подрывом «Северных потоков».

8:23. Все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности — Минобороны в ответ на заявление Евгения Пригожина о блокировке поставок боеприпасов ЧВК «Вагнер».

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 363-й

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