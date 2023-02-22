Медведев: Россия имеет право использовать ядерное оружие

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российская армия может защищаться любым видом вооружений, включая ядерное, если США хотят поражения России. Экс-президент России считает, что это очевидно для всех «разумных сил».

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он процитировал президента России Владимира Путина, который вчера заявил, что «победить Россию на поле боя невозможно» и предположил, что Россию «порвут на части» после остановки боевых действий на Украине. Также он перефразировал частое высказывание Джо Байдена и заявил, что: «Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится».

Дмитрий Медведев подчеркнул, что ответом на желание военного поражения России со стороны США стала приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

В январе экс-президент России уже говорил, что проигрыш ядерной державы может привести к ядерной войне. Тогда слова Дмитрия Медведева в Госдепе назвали опасными и безрассудными.

Вчера, 21 февраля, в ходе выступления в Варшаве президент США Джо Байден заявил, что США и Европа не стремятся к уничтожению России и не считают ее врагом. Господин Байден считает, что ввод российских войск на Украины никогда не был необходимостью.

Что означает приостановка участия России в ДСНВ — в материале «Ъ» «Стратегические наступательные возмущения».