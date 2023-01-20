В Госдепе назвали опасной риторику Медведева о риске ядерной войны

Власти США считают опасной риторику российских властей о риске ядерного конфликта, заявил заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Пател. Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что проигрыш ядерной державы может привести к ядерной войне.

Господина Пателя попросили прокомментировать это высказывание на брифинге. Он сказал, что это не первый раз, когда российские чиновники озвучивают подобные заявления. «И, откровенно говоря, мы считаем, что провокационные заявления относительно ядерного оружия не только опасны, но и безрассудны. Они повышают риск просчета, и, честно говоря, их следует избегать. И мы не станем их допускать»,— отметил представитель Госдепа (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что «в ядерной войне нельзя победить, ее никогда нельзя начинать».

Кремль считает, что слова Дмитрия Медведева не противоречат ядерной доктрине РФ. О том, что Россия должна потерпеть поражение в конфликте с Украиной, чтобы в регионе установился мир, говорил, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер