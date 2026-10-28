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Мир

Трамп ожидает скорой встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будет организована «очень скоро». Предполагаемую дату он не назвал.

Alex Brandon / AP

«Встреча будет организована в самое ближайшее время, и, думаю, в ходе нее можно будет добиться значительного прогресса»,— сказал господин Трамп журналистам (цитата по Agence France-Presse).
20 октября в Осло прошли переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. Сразу после них господин Уиткофф отправился в Санкт-Петербург, где встретился с Владимиром Путиным. Кремль назвал переговоры продуктивными и сообщил, что в начале ноября в Абу-Даби может пройти следующий раунд трехсторонних консультаций по Украине на экспертном уровне. МИД РФ говорил, что вопрос встречи президентов трех стран прорабатывается.
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