Байден: Запад не планирует нападать на Россию

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Варшаве заявил, что США и Европа не считают россиян врагами и не стремятся к уничтожению России. При этом, по его словам, Россия должна «заплатить» за свои действия на Украине. Он анонсировал принятие новых санкций против России на текущей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ Джо Байден

Фото: Алекс Панциков, Коммерсантъ

«США и страны Европы не пытаются контролировать или разрушить Россию. Запад не планирует атаковать Россию, как сегодня заявлял Путин. И миллионы российских граждан, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, нам не враги»,— сказал Джо Байден. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Президент США заявил, что военная операция «никогда не была необходимостью», как говорил президент России Владимир Путин. Джо Байден также заверил, что НАТО никогда не устанет поддерживать Украину, а страны альянса не получится разделить.

Сегодня, 21 февраля, в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что США и НАТО разворачивали у границ России «армейские базы, секретные биолаборатории», а также «готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне».

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ говорил, что альянс может отказаться от обязательств не размещать свои силы в Центральной и Восточной Европе. Он объяснил это тем, что Россия, начав военные действия на Украине, признала недействительным Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. Согласно этому акту, Россия и НАТО должны соблюдать несколько условий: уважать территориальную целостность других стран, предотвращать конфликты и стремиться к их урегулированию мирным путем.

Анастасия Ларина