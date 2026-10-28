С разыскиваемых машин смахивают пыль

Первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев (ЕР) сказал, что идея поправок «понятная», тем более что взаимодействия с Интерполом сейчас фактически нет. «Но получается, что вы предлагаете распространить этот подход вообще на все машины? — спросил он. — А что будет, если действительно с ней есть проблема (машину за рубежом угнали.— “Ъ”)? Тогда кто будет принимать решение и как?» Игорь Зубов ответил, что «международное полицейское сотрудничество никто не отменял». Объявленная в розыск машина будет регистрироваться, МВД будет сообщать об этом инициатору розыска. «После этого у него будут все возможности нам написать, приехать, прислать документы,— пояснил Игорь Зубов.— Мы ее не отменяем, мы говорим о том, что нужно установить особенности регистрации, чтобы она не пылилась и не стояла». Раньше, когда машина находилась в розыске, она «годами стояла зачастую в отделе внутренних дел», добавил замминистра.