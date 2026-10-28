С разыскиваемых машин смахивают пыль
Госдума готовится принять проект закона о регистрации «проблемных» авто
Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий МВД определять «особенности» регистрации автомобилей, находящихся в розыске по линии Интерпола. Если поправки примут и МВД утвердит ведомственный приказ, владельцы машин, разыскиваемых по инициативе недружественных стран, смогут получить номера. Выступавший на комитете замглавы МВД Игорь Зубов дал понять, что речь идет о временной мере, чтобы автомобили «не пылились» и на них можно было ездить. При перепродаже таких авто в документах будут ставить отметки, чтобы покупали были в курсе «особенностей» конкретных транспортных средств.
Законопроект, рассмотренный 27 октября на заседании думского комитета по транспорту, МВД подготовило в феврале 2026 года. Документ позволит регистрировать транспортные средства, объявленные в розыск по инициативе полиции из недружественных стран. Особенности регистрации определит МВД, но сначала эти полномочие нужно закрепить в федеральном законе. Сейчас, если выясняется, что уже ввезенный в РФ автомобиль находится в розыске, зарегистрировать его невозможно. Причины попадания машины в базу данных выяснить чаще всего не удается — на запросы МВД зарубежные государства отвечают редко. Законопроект, решающий эту проблему, разработан по поручению Владимира Путина.
С 2022 года по настоящее время, по данным МВД, правоохранительными органами на территории субъектов РФ было обнаружено 1,5 тыс. транспортных средств, разыскиваемых по инициативе зарубежных стран.
Поправки в Госдуме представлял заместитель главы МВД Игорь Зубов. «Противостояние, которое вы сейчас видите, перекладывается на различные сферы, в том числе и на правоохранительную деятельность,— сказал он.— Мы сейчас наблюдаем и двойные стандарты, и многочисленные случаи злоупотребления правами и возможностями международных правоохранительных систем, в том числе и по линии розыска». Господин Зубов рассказал про случаи, с которыми сталкивались «коллеги из новых территорий» при регистрации «бывших украинских транспортных средств». «Противник объявлял их в розыск по линии Интерпола, и в последующем, добросовестно исполняя закон, мы не могли его зарегистрировать»,— пояснил замминистра.
Первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев (ЕР) сказал, что идея поправок «понятная», тем более что взаимодействия с Интерполом сейчас фактически нет. «Но получается, что вы предлагаете распространить этот подход вообще на все машины? — спросил он. — А что будет, если действительно с ней есть проблема (машину за рубежом угнали.— “Ъ”)? Тогда кто будет принимать решение и как?» Игорь Зубов ответил, что «международное полицейское сотрудничество никто не отменял». Объявленная в розыск машина будет регистрироваться, МВД будет сообщать об этом инициатору розыска. «После этого у него будут все возможности нам написать, приехать, прислать документы,— пояснил Игорь Зубов.— Мы ее не отменяем, мы говорим о том, что нужно установить особенности регистрации, чтобы она не пылилась и не стояла». Раньше, когда машина находилась в розыске, она «годами стояла зачастую в отделе внутренних дел», добавил замминистра.
Депутат Антон Цветков (ЕР) поинтересовался, будет ли проставляться в свидетельстве о регистрации запись, если гражданин зарегистрирует находящееся в розыске авто на себя, а потом решит его перепродать. «Чтоб другой гражданин понимал и был предупрежден, что автомобиль находится в розыске»,— пояснил господин Цветков. Игорь Зубов подтвердил, что для этого будут внесены изменения в приказ МВД, регулирующий вопросы регистрации. Глава комитета по транспорту Евгений Москвичев (ЕР), комментируя законопроект, сказал: «Мы понимаем, что надо решать вопрос, чтобы находящаяся в международном розыске машина не на государственной стоянке стояла и пять—десять лет пылилась, а могла получить свидетельство о регистрации».
Пока законодательство не изменено, граждане доходят до Верховного суда (ВС) РФ, чтобы зарегистрировать разыскиваемый автомобиль. Известен случай жителя Санкт-Петербурга Данила Косячева, который обратился в суд с требованием об исключении его машины из учета по каналам Интерпола. Суды трех инстанций признали решение МВД необоснованным, указав, что сведения о факте хищения авто и учете в базе Интерпола основаны на неподтвержденных данных. МВД обжаловало решения в ВС, указав, что снятие с учета разыскиваемых машин возможно либо инициатором розыска, либо до определенного срока хранения информации. Коллегия по гражданским делам ВС РФ встала на сторону автовладельца, обязав ГИБДД снять запрет на проведение регистрации в отношении автомобиля и допустить его к эксплуатации. Об этом решении сообщили в пресс-службе ВС 20 октября. Мотивировочной части решения еще не опубликовано.
Газета «Коммерсантъ» №200от 28.10.2026, стр. 5