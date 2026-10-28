За ночь над Россией сбили 531 беспилотник
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 531 беспилотник ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области и Центральная Россия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областях. Также дроны сбивали в Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Московской областях.
О последствиях ночной атаки уже рассказали власти Тульской и Липецкой областей. По словам тульского губернатора Дмитрия Миляева, в Новомосковске повреждены многоквартирные и частные дома, а также объекты в промзоне. Липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщил об одном пострадавшем. Кроме того, зафиксировано падение дронов на садовый участок и рядом с жилым домом.