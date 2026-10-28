За ночь над Россией сбили 531 беспилотник

По данным ведомства, атаку БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Орловской областях. Также дроны сбивали в Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Московской областях.