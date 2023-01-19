Медведев предупредил, что проигрыш ядерной державы может привести к ядерной войне

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления участников Всемирного экономического форума, которые считают возможным наступление мира на Украине только после проигрыша России. Господин Медведев напомнил, что Россия является ядерной державой и ее проигрыш может стать причиной ядерной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

«Ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба»,— написал зампред Совбеза в Telegram.

Ранее о том, что Россия должна потерпеть поражение в конфликте с Украиной, чтобы в регионе установился мир, говорил канцлер Германии Олаф Шольц. Господин Медведев не сообщил, чьи именно заявления он решил прокомментировать в своем посте, лишь назвал этих людей «политическими тусовщиками».

Об обсуждении поддержки Украины на Всемирном экономическом форуме — в материале «Ъ» «Давос им это все».