Премьер-министр Италии Мелони прибыла в Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Киев, это ее первый визит на Украину. В ходе поездки она намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Фото: Reuters Джорджа Мелони

Фото: Reuters

Госпожа Мелони по приезду сказала, что подтвердит поддержку ее правительством Киева. Она также хочет лично посмотреть, какая помощь нужна украинскому народу. «Все отличается, когда видишь все своими глазами... Мне любопытно, и я полна решимости понять, что нужно этим людям»,— пояснила она (цитата по агентству ANSA).

В декабре она говорила, что Италия готова стать гарантом мира между Украиной и Россией. Джорджа Мелони также считает, что для достижения справедливого мира странам Запада необходимо усилить помощь Киеву. Газета Corriere della Sera со ссылкой на источник сообщила, что правительство Италии не исключает передачу ракет большой дальности Украине.

Вчера, 20 февраля, в Киев с необъявленным визитом прибыл президент США Джо Байден. О его поездке не знали многие в Белом доме и Пентагоне. После его визита Вашингтон объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $460 млн. Господин Байден рассказал, что союзники согласовали для Украины поставки 700 танков.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер