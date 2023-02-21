Bloomberg: о визите Байдена в Киев не знали многие в Белом доме и Пентагоне

Вчерашний визит президента США Джо Байдена в Киев планировался его администрацией в секретном порядке, из-за чего о подготовке поездки не знали даже многие представители Белого дома и Пентагона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Джо Байден

Фото: Reuters Владимир Зеленский и Джо Байден

Фото: Reuters

Окончательное решение о поездке в Киев, по информации агентства, президент США принял 17 февраля. Самолет Джо Байдена, вылетев из Вашингтона, сначала прилетел на немецкую авиабазу Рамштайн, затем — в польский город Жешув. Оттуда президент на поезде отправился в Киев, прибыв в украинскую столицу к восьми часам утра по местному времени.

В самолете находились советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и два журналиста, ранее пообещавших хранить тайну о визите. За несколько дней до поездки они получили информацию о поездке в электронном письме с темой «Инструкция по прибытию на гольф-турнир».

Господин Салливан ранее заявил, что незадолго до визита Джо Байдена в Киев американская сторона связывалась с Россией. Он пояснил, что США уведомили Россию о визите «за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации».

Подробнее о вчерашнем визите Джо Байдена — «В огороде бузина, а в Киеве Байден».

Андрей Сапожников