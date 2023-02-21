Что происходит после ввода войск России на Украину. День 363-й

Евросоюз продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года. МИД Китая призвал прекратить заявления в духе «сегодня — Украина, завтра — Тайвань». Немецкий концерн Rheinmetall намерен отправить первую партию боеприпасов для Gepard на Украину к июлю. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян считают «значимыми для страны» промежуточные итоги спецоперации. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:57. Из-за европейских санкций российские мебельщики в 2022 году потеряли совокупно около 18 млрд руб., рассказал «Ъ» президент Ассоциации предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности и гендиректор «Первой мебельной» Александр Шестаков.

9:37. Белгородскии областной суд вынес приговор о подготовке диверсии — задержанные в марте прошлого года Зеленин и Турьянский (имена не приводятся) получили по 3,5 года колонии строгого режима за намерение повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка Белгородской области.

9:32. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил в интервью газете La Stampa, что поставка итальянских истребителей Украине «представляется практически невозможной».

9:19. Заявка на транспортировку российского газа через Украину 21 февраля выросла до 40,3 млн кубометров через ГИС «Суджа», сообщила ОГТСУ, это максимум с начала января.

9:05. Ожидается, что на голосование Совета Безопасности ООН сегодня может быть вынесен проект российской резолюции о проведении международного расследования взрывов на «Северных потоках». Заседание назначено на 23:00 мск.

8:52. Евросоюз продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года.

8:51. Благодаря признанию со стороны России ДНР и ЛНР перестали считаться «серой зоной», заявил «РИА Новости» председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

8:43. К декабрю 2022 года Министерство финансов Украины получило €31 млрд из обещанных Западом €64 млрд — Financial Times со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики.

8:41. Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра — Главное управление МЧС по Крыму.

8:36. Дональд Трамп: США должны прекратить тратить миллиарды долларов на поддержку Украины, вместо этого нужно немедленно добиться урегулирования конфликта.

8:30. ВЦИОМ: большинство россиян считают «значимыми для страны» промежуточные итоги спецоперации.

8:29. Ожидается, что первая партия произведенных в Германии боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard будет направлена на Украину к июлю — гендиректор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

8:29. Гендиректор Rheinmetall AG Армин Паппергер сообщил, что 20 бронированных машин Marder будут готовы к отправке на Украину к концу марта. Его слова передает CNN.

8:27. Трамп также в очередной раз заявил, что сможет урегулировать конфликт в течение суток.

8:27. По словам Дональда Трампа, в случае избрания президентом США он в первую очередь позвонит Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

8:25. Глава МИД КНР Цинь Ган призвал «прекратить поднимать шум» такими заявлениями, как «сегодня — Украина, завтра — Тайвань».