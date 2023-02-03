Премьер Италии сообщила, что Зеленский готовит план для мирного диалога с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский работает над планом, который позволит приступить к мирному диалогу с Россией. При этом, по ее словам, для достижения справедливого мира странам Запада необходимо усилить помощь Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джорджа Мелони и Олаф Шольц

Фото: Christian Mang, Reuters Джорджа Мелони и Олаф Шольц

Фото: Christian Mang, Reuters

«Он работает над планом для открытия диалога, и для достижения справедливого мира мы должны наращивать усилия. Но если мы думаем, что нужно помешать народу быть свободным, чтобы достичь мира, то это не мир»,— сказала госпожа Мелони по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (цитата по «РИА Новости»). Трансляцию ее выступления вел телеканал Rainnews24.

Джорджа Мелони также сообщила, что договорилась с Владимиром Зеленским о своем визите в Киев до 24 февраля — в годовщину начала специальной военной операции на Украине. О планах прибыть на Украину к этому времени госпожа Мелони сообщала 29 декабря 2022 года. Тогда она добавила, что ее визит связан, в частности, с готовностью Италии выступить гарантом мира между Украиной и Россией.

В декабре The Wall Street Journal сообщала, что Владимир Зеленский готовит мирный план урегулирования конфликта, который планирует представить 24 февраля. По информации газеты, план основан на десяти условиях, ранее выдвинутых украинским президентом на саммите G20. Среди условий в том числе вывод российских войск и признание суверенитета Украины в границах 1991 года. В Кремле считают, что на сегодняшний день условий для диалога о мире нет.

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Лусине Баласян