Италия готова стать гарантом мира между Украиной и Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим готов выступить гарантом мирного договора между Украиной и Россией. В связи с этим она намерена посетить Киев до 24 февраля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джорджа Мелони

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters Джорджа Мелони

Фото: Guglielmo Mangiapane, Reuters

«Необходимо работать конкретно. Необходимы сигналы с обеих сторон. Сегодня нет значительных сигналов, но я была рада во время разговора с Зеленским услышать, что у него есть намерение предпринять инициативы в этом направлении. Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля»,— сказала итальянский премьер в ходе пресс-конференции по итогам года (цитата по ТАСС).

22 декабря The Wall Street Journal сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский готовит мирный план по урегулированию конфликта. По информации газеты, команда украинского президента намерена представить план ближе к 24 февраля — годовщине начала спецоперации. Мирный план будет основан на десяти условиях, выдвинутых господином Зеленским в ноябре на саммите G20. Среди условий: вывод российских войск и признание суверенитета Украины в границах 1991 года.

В Кремле заверили, что мирный план невозможен, пока Украина не признает присоединенные регионы российскими. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал план Владимира Зеленского иллюзорным. В МИДе также раскритиковали предложение Украины о проведении «саммита мира» на площадке ООН в 2023 году. Российское ведомство посчитало это предложение бредовой идеей.

Подробнее об инициативе провести «мирный саммит» — в материале «Ъ» «Вы саммит-то кто».

Лусине Баласян