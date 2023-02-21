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Коммерсантъ FM
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Corriere della Sera: Италия не исключает передачу ракет большой дальности Украине

Правительство Италии рассматривает возможность поставок ВСУ ракет большой дальности и беспилотников, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источник в итальянском кабмине.

Собеседник издания сообщил, что правительство Италии разрабатывает седьмой пакет военной помощи Украине. О том, какое именно вооружение войдет в очередной пакет поддержки, станет понятно после переговоров Италии с западными партнерами, добавил источник.

До сих пор страны НАТО устанавливали ограничения на поставки Украине дальнобойных ракет. По словам источника газеты в парламентском комитете по безопасности Италии, запрет альянса на поставки определенных типов вооружения никогда прямо не оговаривался, но он существует.

Вчера, 20 февраля, газета Il Fatto Quotidiano сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони 21 февраля посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации издания, визитом в Киев Джорджа Мелони намерена доказать поддержку украинской стороны в конфликте, а также объявить о новом пакете военной помощи. О каком вооружении идет речь, издание не уточнило.

Как сообщили 19 февраля источники Politico, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что Украине нужны ракеты с дальностью более 100 км, такие как Army Tactical Missile System. Кроме того, он выступил за поставки Киеву истребителей F-16 и дронов. В феврале свое намерение поставить Украине дальнобойные ракеты подтвердили США и Великобритания.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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