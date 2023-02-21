Послание Владимира Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал послание к Федеральному собранию в Гостином дворе. Оно стало первым со ввода войск на Украину 24 февраля 2022 года. В прошлом году оно не состоялось, что объяснялось «интенсивной динамикой событий», «необходимостью зафиксировать результаты». Основные тезисы президентского обращения — в онлайн-трансляции «Ъ».

12:22. Путин: чем более дальнобойные системы будут поставляться на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ.

12:21. Ответственность за разжигание и эскалацию конфликта на Украине лежит на странах Запада и киевском режиме, для которого украинский народ стал чужим, считает Путин.

12:20. Мы не воюем с народом Украины, он сам стал заложником киевского режима и его западных хозяев — Путин.

12:20. Путин: на счету стоят триллионы долларов, с людскими жертвами на Западе никто не считается.

12:19. Путин: Западу наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией, можно использовать всех, хоть черта лысого.

12:18. Путин: Запад «выпустил джина из бутылки» и погрузил в хаос целые регионы.

12:18. Запад форсировал события сегодня, поддержав антиконституционный переворот в 2014 году.

12:18. Путин: мы защищаем жизнь людей, свой дом, а цель Запада — безграничная власть.

12:17. Проект по созданию «антироссии» уходит корнями в 19-й век, его цель — оторвать исторические территории, нет никакой новизны — Путин.

12:16. По оценкам американских экспертов, заявил Путин, в результате развязанных США войн погибли 900 тыс. человек, еще 38 млн стали беженцами.

12:14. Путин: это они развязали войну, а мы используем все силы, чтобы ее остановить.

12:13. К февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе — Путин.

12:13. РФ будет шаг за шагом решать задачи военной операции на Украине.

12:12. Ни у одной страны нет такого числа военных баз по всему миру, как у США, их сотни, вся планета утыкана — Путин.

12:10. Западные элиты превратились в символ тотальной беспринципной лжи— Путин.

12:10. Путин: Запад на Украине играл «краплеными картами», пока пылал Донбасс.

12:08. Путин заявил, что спецоперация началась год назад «ради защиты людей на наших исторических землях и ликвидации угрозы неонацистского режима на Украине».

12:08. Путин о спецоперации на Украине: мы делали все, чтобы решить проблему мирными средствами, но за нашей спиной готовился другой сценарий.

12:05. Владимир Путин вышел к микрофону.

12:01. Дмитрий Песков: послание готовится большим количеством людей, но в конечном виде является абсолютно авторским продуктом президента.

11:53. Дмитрий Песков: сегодняшнее послание Владимира Путина «будут тщательно изучать во всем мире».

11:49. Как ранее рассказывал Дмитрий Песков, представителей СМИ из недружественных стран не аккредитовали на послание президента.

11:38. Как рассказал Песков, выступление Путина займет около часа.

11:38. Пресс-секретарь президента Песков предположил, что большая часть послания Путина будет посвящена оценке причин и неизбежности спецоперации на территории Украины.

11:37. Люди собираются в Гостином дворе в ожидании послания президента, среди них — получившие ранения участники спецоперации в парадной форме и одежде с логотипом «Народного фронта». В Москву приехал также врио главы ДНР Денис Пушилин.

11:31. Послание Путина парламенту покажут на медиаэкранах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Тюмени, Волгограде, Сочи и других городах.

11:30. В центре Москвы до окончания послания президента закрыт проезд для транспорта на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади, на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, проезд от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе д. 5 по Красной площади.