В США заявили о готовности возобновить диалог с Россией по ДСНВ

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты готовы к диалогу с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По ее словам, Вашингтон ждет от Москвы сигнала о готовности вернуться к переговорам.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

«Мы надеемся, что нам с Россией удастся отделить обсуждение данной темы от украинского конфликта. США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией с тем, чтобы вновь вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции»,— сказала Бонни Дженкинс на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

6 февраля замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона не может рассматривать вопросы по ДСНВ «вне контекста более враждебного американского курса» в связи с ситуацией на Украине. При этом он подчеркнул, что Россия привержена условиям договора.

Перед этим, 31 января, The Wall Street Journal написала о докладе Госдепа США, в котором говорилось о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировка инспекций ядерных объектов и отказ от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения. Речь шла о заседании двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ, которая планировалась с 29 ноября по 6 декабря 2022 года в Каире. В последний момент Россия отказалась от участия в переговорах, объяснив это враждебностью США.

Подробнее о консультациях ДСНВ — в материале «Ъ» «В самом прямом переносном смысле».

Лусине Баласян