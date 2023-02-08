МИД РФ предупредил о риске столкновения России и США

Сотрудничество России и США по линии Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) невозможно, поскольку Вашингтон пытается нанести России «стратегическое поражение» на Украине. Об этом сообщили в МИД РФ. В ведомстве считают, что США развязали против России «тотальную гибридную войну», которая может привести к столкновению двух ядерных держав.

Как сказано в заявлении российского МИДа, две страны не могут вести дела «как обычно» на фоне того, что на Украину поставляют западное оружие и направляют западных инструкторов.

«США по сути развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав»,— заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что требования Вашингтона обеспечить возобновление инспекций на российских объектах СНВ «циничны, особенно в условиях, когда киевский режим попытался ударить по ним при явном военно-техническом и информационно-разведывательном содействии со стороны США».

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не может рассматривать ситуацию по ДСНВ вне позиции США по Украине. По его словам, Россия привержена условиям договора.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. В феврале 2021 года он был продлен еще на пять лет. Летом 2022 года Россия приостановила инспекции своих ядерных объектов в рамках договора. Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ планировалось провести с 29 ноября по 6 декабря 2022 года в Каире. Ожидалось, что стороны обсудят вопрос инспекций, однако Россия отказалась от участия в переговорах в последний момент.

Подробнее по этой теме — в материале «Ъ» «В самом прямом переносном смысле».

Дарья Эрозбек