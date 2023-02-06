Рябков: Россия не может рассматривать ситуацию по ДСНВ вне позиции США по Украине

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что обсуждал Договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ) на встрече с послом США в Москве Линн Трейси 31 января. Господин Рябков отметил, что впоследствии Вашингтон публично заявил о своих претензиях к Москве, рассматривая этот вопрос вне украинского контекста.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Он истекает в 2026 году. До этого между странами существовали Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

«Дело в том, что попытка представить все связанное с работой двусторонней консультативной комиссии как абсолютно отдельный сюжет, который смотрится вне контекста происходящего на Украине и вокруг нее, предпринималась американской стороной и раньше. Сейчас просто этому придан публичный характер»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по ТАСС).

Господин Рябков подчеркнул, что в том числе из-за позиции США по Украине вопрос о сроках проведения сессии двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ до сих пор не решен. Он подчеркнул, что Россия не может рассматривать эту ситуацию «вне контекста все более враждебного американского курса». При этом Сергей Рябков подчеркнул, что Москва привержена условиям ДСНВ.

31 января, после встречи Сергея Рябкова и Линн Трейси, газета The Wall Street Journal написала о докладе Госдепа США, в котором говорилось о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России — отсутствии инспекций ядерных объектов и отказе от встречи для обсуждения препятствий в реализации соглашения.

Заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ планировалось провести с 29 ноября по 6 декабря 2022 года в Каире. Ожидалось, что стороны обсудят вопрос инспекций, которые не проводились с 2020 года. Россия отказалась от участия в переговорах в последний момент. МИД РФ отказ от встречи объяснил враждебностью и безразличием США к обеспокоенности российской стороны.

Подробнее о консультациях ДСНВ — в материале «Ъ» «В самом прямом переносном смысле».

Лусине Баласян