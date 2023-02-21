Путин: никто из простых россиян не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за границей

Президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что никто из простых граждан России не пожалел бизнесменов, которые потеряли деньги в западных банках, лишились яхт и дворцов за границей. По его мнению, надо «быть со своей родиной».

Господин Путин считает, что российских бизнесменов, хранивших средства на Западе, «просто ограбили». «Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом»,— сказал глава государства.

После начала военной операции России на Украине Евросоюз (ЕС) заморозил активы российского бизнеса в своей юрисдикции. В ЕС также допускали конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, но юридических оснований для такой меры нет. Это уже признали, в частности, во Франции и Швейцарии. ЕС пригрозил, что будет отслеживать попытки российских бизнесменов продать замороженные активы.

Тем временем США в начале февраля объявили о передаче Украине $5,4 млн, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева. МИД РФ назвал это грабежом.

Лаура Кеффер