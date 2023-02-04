США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине

Генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Украине $5,4 млн, конфискованных, как утверждается, у российского бизнесмена Константина Малофеева. Вашингтон впервые принял решение об изъятии активов россиян в пользу Киева.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования на Украине»,— сказал господин Гарланд на мероприятии в Минюсте США (цитата по CNN). Он напомнил, что весной 2022 года обвинял господина Малофеева в уклонении от санкций. «Конфискованные средства будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины»,— добавил господин Гарланд.

Генпрокурор Украины Андрей Костин, который также присутствовал на мероприятии в США, поблагодарил Вашингтон «за решительные меры и поддержку».

Суд южного округа Нью-Йорка ранее на этой неделе разрешил Минфину США изъять $5,4 млн, которые связаны с господином Малофеевым. По версии прокуратуры, он пытался перевести их своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году. Господин Малофеев находится в американских санкционных списках с 2014 года. Сам бизнесмен ранее утверждал, что у него нет активов на Западе с 2014 года.

Подробнее о конфискации — в материале «Ъ FM» «Первый пошел».

Леонид Уварчев