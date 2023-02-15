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Коммерсантъ FM
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Евросоюз будет отслеживать попытки российских бизнесменов продать замороженные активы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отслеживать действия российских бизнесменов, пытающихся продать или скрыть свои активы в Евросоюзе. Глава ЕК также заявила о необходимости создать реестр замороженных активов российского бизнеса с указанием их местоположения и стоимости. Эти меры госпожа фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагают включить в десятый пакет антироссийских санкций.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Johanna Geron, Reuters

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Мы будем отслеживать олигархов, пытающихся скрыть или продать свои активы, чтобы избежать санкций. И вместе с государствами-членами мы создадим обзор всех замороженных активов российского центрального банка, хранящихся в ЕС. Нам нужно знать, где они расположены и сколько они стоят»,— сказала глава ЕК (цитата по пресс-релизу Еврокомиссии). По ее словам, эта инициатива крайне важна ввиду «возможного использования» российских активов для восстановления Украины.

Кроме того, глава ЕК и господин Боррель предложили включить в десятый пакет дополнительные запреты на экспорт в Россию. В частности, планируется запретить экспорт «жизненно важных» товаров, в том числе спецтехники, запчастей для автомобилей и реактивных двигателей. Также, по словам госпожи фон дер Ляйен, Евросоюз включит в список запрещенных для продажи в Россию 47 видов электронных компонентов, которые могут быть использованы в российских системах вооружения, включая беспилотники, ракеты и вертолеты.

После начала военной операции России на Украине Евросоюз заморозил активы российского бизнеса в своей юрисдикции. В ЕС ранее допускали конфискацию замороженных российских активов и передачу их Украине, но говорили, что для этого необходимы соответствующие законодательные механизмы. В частности, власти Франции говорили об отсутствии юридических оснований для конфискации.

Ожидается, что десятый пакет санкции примут к годовщине начала российской военной операции на Украине — 24 февраля. Politico сообщало, что в десятый пакет санкций могут включить около 130 физических и юридических лиц, в том числе военных чиновников и журналистов. По данным издания, ограничения могут затронуть четыре банка, включая Альфа-банк.

Эрдни Кагалтынов

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