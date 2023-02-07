МИД России назвал изъятие активов Малофеева в пользу Украины неприкрытым грабежом

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей США передать заблокированные активы российского бизнесмена Константина Малофеева в пользу Украины представляет собой «неприкрытый грабеж по политическим мотивам». 4 февраля генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Киеву $5,4 млн, конфискованных у господина Малофеева.

В МИД РФ утверждают, что власти США «путем сомнительных правовых ухищрений и манипуляций» создали прецедент конфискации финансовых счетов и имущества «у неугодных иностранных граждан». «Механизм воровства чужого имущества, как видится, ставится Вашингтоном на поток... Доверие же к американской финансовой системе будет еще больше подорвано»,— убеждена госпожа Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа.

В начале февраля суд в Нью-Йорке разрешил Минфину США изъять $5,4 млн, которые связаны с Константином Малофеевым. По версии прокуратуры, он пытался перевести их своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году. Вашингтон впервые принял решение об изъятии активов россиян в пользу Киева. Генпрокурор Украины Андрей Костин поблагодарил США «за решительные меры и поддержку».

Подробнее о конфискации — в публикации «Ъ FM» «Первый пошел».

Лаура Кеффер