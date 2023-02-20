Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» пройдет 21 февраля

Заседание Совета безопасности ООН по взрывам на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» пройдет завтра, 21 февраля, начало в 15:00 (23:00 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу работы Совета.

Ожидается, что на заседании Россия представит на голосование проект резолюции по расследованию взрывов на газопроводах. В нем РФ призывает провести независимое международное расследование подрыва «Северных потоков» под эгидой генсека ООН Антониу Гутерриша.

Россия запрашивала заседание Совбеза ООН на 22 февраля «в свете новой информации». Однако, как отмечает ТАСС, в это время в ООН возобновится спецсессия Генеральной Ассамблеи по Украине. В связи с этим заседание по «Северным потокам» перенесли.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''».

В публикации сообщалось, что взрывы на газопроводах были секретной операцией США при участии Норвегии. При этом, отметил журналист, данные он получил от одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования». В Белом доме неоднократно заявляли о непричастности США к инциденту.

Лусине Баласян