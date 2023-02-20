Заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» перенесено

Совет Безопасности ООН не будет проводить заседание по вопросу подрыва «Северных потоков» 21 февраля, как планировалось ранее. Такая тема не указана в повестке на эту дату на сайте организации. По информации ТАСС, заседание перенесено.

Обсуждение вопроса о дате заседания возобновилось, сообщил источник российского госагентства в ООН. По его информации, сложности при определении сроков связаны с большой активностью в штаб-квартире ООН из-за мероприятий, связанных с годовщиной ввода войск РФ на Украину.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли в сентябре 2022 года. Никто не взял на себя ответственность за диверсию. В феврале 2023 года журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором заявил о причастности США к диверсии. Вашингтон назвал эту информацию ложью. Господин Херш — в прошлом известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии, в последние десятилетия критикуется журналистским сообществом за неоднозначные публикации.

Россия после выхода публикации подготовила проект резолюции о международном расследовании подрыва «Северных потоков» под эгидой генсека ООН. Москва надеется, что господин Херш выступит на заседании Совета Безопасности по этой теме.

О подорванной репутации Сеймура Херша — в публикации «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Леонид Уварчев