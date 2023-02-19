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Коммерсантъ FM
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США вновь заявили о непричастности к подрыву «Северных потоков»

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не имеют отношения к подрыву «Северного потока-1» и «Северного потока-2». По его словам, в материале журналиста Сеймура Херша, в котором говорилось о причастности США к инциденту, «нет ни крупицы правды».

Джон Кирби

Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Соединенные Штаты никаким образом не причастны к этому»,— сказал Джон Кирби в эфире телеканала Fox.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года Сеймур Херш опубликовал материал под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''».

В публикации со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» сообщалось, что взрывы на газопроводах были секретной операцией США.

В Белом доме эту информацию неоднократно называли ложью. Россия «в свете новой информации» запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» на 22 февраля.

Лусине Баласян

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