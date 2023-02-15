Россия запросила заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков» на 22 февраля

Постоянное представительство РФ при ООН запросило заседание Совбеза организации, сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда Дмитрий Полянский. Поводом стало получение новой информации о подрыве «Северных потоков». Заседание предлагается провести 22 февраля.

«В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода ''Северный поток'' мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН»,— пишет господин Полянский.

Авария на «Северных потоках» произошла 26 сентября, Швеция заявила, что ее причиной послужили взрывы. Россия расценила произошедшее как «акт международного терроризма», ответственность за инцидент никто не взял.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш обвинил в подрыве «Северных потоков» власти США. По данным его источника, в подрыве участвовала Норвегия. Вашингтон и Осло это опровергли.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: ''ЦРУ!''»,

Мария Федотова