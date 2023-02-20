Reuters: воздушная тревога в Киеве в момент приезда Байдена оказалась ложной

В момент визита президента США Джо Байдена в Киев сообщений об ударах по городу не поступало, сообщает Reuters. Тем не менее, в городе сработали сирены.

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины сегодня утром, 20 февраля. Параллельно с этим украинский МИД анонсировал приезд в Киев «важных, главных партнеров» государства.

Позднее украинские СМИ опубликовали кадры встречи Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского у Михайловского собора в Киеве. На записи слышен звук воздушной тревоги.

Джо Байден прибыл с неанонсированным визитом в Киев утром, 20 февраля. О визите главы США не объявляли из соображений безопасности, сообщал The New York Times. В ходе встречи с Владимиром Зеленским господин Байден сообщил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба