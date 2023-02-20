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обновлено 13:15

Джо Байден прибыл в Киев

Президент США Джо Байден приехал с необъявленным визитом в Киев. Кадры с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора в Киеве опубликовали украинские СМИ, в частности «Страна.ua». На видеозаписи слышен звук воздушной тревоги, которая была объявлена по всей территории страны.

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Позднее визит подтвердил сам господин Зеленский. «Джозеф Байден, добро пожаловать в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев»,— написал он в Telegram и опубликовал их совместное фото.

Господин Байден во время визита также сообщил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, о чем официально будет объявлено завтра, 21 февраля. По данным The New York Times, господин Байден час добирался в Киев на поезде из Польши. Его визит не анонсировали из соображений безопасности, пишет газета. Это его первый визит в столицу Украины с 2020 года.

Центр города с самого утра был перекрыт. Сегодня, 20 февраля, планировался двухдневный визит президента США в соседнюю Польшу. Его поездку в Киев в Белом доме неоднократно исключали. Накануне Politico сообщило, что помощники Джо Байдена думали о том, как «тайно переправить его через границу на Украину», но в итоге «поездка была почти исключена», так как большинство его помощников сочли, что риск для его безопасности «того не стоит». Польские СМИ писали, что в эти дни Польшу также посетит президент Украины Владимир Зеленский.

О запланированном визите господина Байдена в Польшу — в публикации «Ъ» «Польше, но не дальше».

Лаура Кеффер

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