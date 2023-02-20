Глава МИД Украины отменил поездку на заседание глав МИДов стран ЕС

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сообщил, что не приедет на заседание глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе. Сегодня, 20 февраля, в Киеве перекрыто несколько улиц. Замглавы МИДа Андрей Мельник сказал, что украинцы увидят в городе «присутствие наших важных, главных партнеров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Дмитрий Кулеба

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Кулеба о причинах своего отсутствия на встрече не сообщил, но поблагодарил Эстонию за предложение о совместной закупке ЕС оружия и боеприпасов для Украины. «Несмотря на то что я не могу лично присоединиться к сегодняшнему заседанию, мы решительно поддерживаем эту инициативу и призываем осуществить ее»,— написал он в Twitter.

С утра в Киеве перекрыт центр города, на нескольких улицах образовались пробки, передает «Страна.ua». В город сегодня прибыла делегация из Израиля, но она приехала на поезде. Также депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что в Киев едет директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

20–22 февраля соседнюю Польшу посетит президент США Джо Байден. Его поездку в Киев в Белом доме исключали.

О запланированном визите господина Байдена — в материале «Ъ» «Польше, но не дальше».

Лаура Кеффер