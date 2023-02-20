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Коммерсантъ FM
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По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, следует из онлайн-карты оповещения граждан. Об обстрелах информации пока нет. Сегодня, 20 февраля, перекрыли центр Киева. В украинском МИДе анонсировали приезд в город «важных, главных партнеров» страны.

В Киев сегодня приехала делегация из Израиля, но она прибыла на поезде. В Верховной раде также сообщили, что в город едет директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Сегодня также должен начаться двухдневный визит президента США Джо Байдена в Польшу. Его поездку в Киев в Белом доме не подтверждали.

Подробности — в публикации «Ъ» «Польше, но не дальше».

Лаура Кеффер

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