Что происходит после ввода войск России на Украину. День 362-й

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет удерживать Бахмут любой ценой. Президент Польши призвал НАТО предоставить Украине гарантии безопасности по окончании конфликта. Министр обороны ФРГ считает, что следующие несколько недель и месяцев станут очень важными, но вряд ли определят исход военного конфликта. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:36. По данным «Ъ», несмотря на эмбарго ЕС на российские нефтепродукты и введенный западными странами потолок цен на них, нефтекомпании РФ увеличили переработку нефти в феврале на 1%, почти до 787 тыс. тонн в сутки.

9:25. Движение автомобилей по Крымскому мосту, которое было временно приостановлено утром в понедельник из-за ДТП, восстановлено, сообщили ТАСС в администрации Темрюкского района Краснодарского края.

9:05. 18 швейцарских компаний и организаций из 53-х полностью ушли из России после ввода войск на Украину. Еще 14 приостановили деятельность, но не исключают возможность возвращения.

9:05. Запад на Мюнхенской конференции не смог переубедить страны Латинской Америки, Африки и Азии насчет конфликта РФ и Украины, сообщила Financial Times. Как пишет FT, высокопоставленные американские и европейские представители убеждали весь остальной мир в угрозе, которую, по их мнению, представляют российские действия на Украине. Они также пытались доказать, что именно Москва виновата в росте темпов мировой инфляции.

9:01. Следственный комитет России возбудил более 150 уголовных дел из-за высказываний, дискредитирующих российскую армию.

8:38. Власти Шахтерска в ДНР приняли порядка 200 беженцев из подконтрольных российским силам пригородов Бахмута. Об этом ТАСС сообщил мэр города Александр Шатов.

8:37. Переговоры по продлению зерновой сделки в ближайшие дни «войдут в активную фазу», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. По его словам, они будут «непростыми».