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Коммерсантъ FM
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Байден анонсировал на встрече с Зеленским в Киеве новый пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден в ходе необъявленного визита в Киев сообщил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн. Официально о нем будет объявлено завтра, 21 февраля. В него войдут, в частности, системы залпового огня HIMARS.

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Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

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Джо Байден и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Джо Байден и Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В пресс-релизе Белого дома говорится, что господин Байден выразил в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским выразил «непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины». На встрече они обсудят расширение поддержки Киева, также Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции. Ввести их планируется позднее на текущей неделе, они затронут представителей элиты, а также ряд компаний.

«За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться»,— пообещал Джо Байден.

Господин Зеленский рассказал, что они с президентом США во время встречи обсуждали поставки оружия большой дальности, передает Reuters. Другие подробности не приводятся.

Господин Байден прибыл в столицу Украины сегодня утром, 20 февраля. В Киеве из-за этого перекрыли центр города. В этот день официально планировалось начать его двухдневный визит в Польшу. По данным The New York Times, господин Байден оттуда на поезде приехал в Киев, а его поездку не анонсировали из соображений безопасности. Как писало Politico, помощники президента США считали его визит слишком рискованным.

О его запланированной поездке в Польшу — в публикации «Ъ» «Польше, но не дальше».

Лаура Кеффер

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