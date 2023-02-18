США будут приветствовать решение других стран о поставках истребителей Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил на вопросы о возможных поставках Украине истребителей. Он напомнил, что президент Джо Байден ранее исключал возможность таких мер поддержки, однако США будут приветствовать, если другие страны решатся на поставку.

«Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать и в какие сроки. Если кто-то из наших союзников и партнеров захочет предоставить истребители президенту Зеленскому — это будет суверенным решением, которое мы будем приветствовать»,— сказал господин Кирби на брифинге. Трансляция велась на канале Yahoo Finance в YouTube. Отвечая на уточняющие вопросы, представитель Белого дома также отметил, что США не проводят обучение украинских пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля попросил западных партнеров передать Киеву современные истребители. От поставок отказались США, Германия, Польша, Бельгия. Великобритания не сможет передать самолеты как минимум в ближайшие месяцы. Поставки не исключал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как страны Запада поддерживают Украину — в материале «Ъ» «Оно им самим НАТО».

Леонид Уварчев