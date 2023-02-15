Слияния умножили делением

В прошлом году объем сделок на российском рынке M&A лишь на 7,7% не дотянул до 2021 года, составив $42,9 млрд. При этом большая часть сделок, особенно крупных, оказалась вынужденной: иностранные компании активно избавлялись от российских активов, а российские — от зарубежных. В 2023 году эксперты ожидают роста числа сделок, но сокращения рынка в деньгах. Иностранцы продолжат уходить, но стоимость активов будет снижаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Четвертый квартал 2022 года на российском рынке M&A сезонно оказался лучшим — объем сделок достиг $16,37 млрд, следует из отчета агентства AK&M (с ним ознакомился “Ъ”). Впрочем, этот результат заметно ниже аналогичных показателей 2021 года ($18,15 млрд) и 2020 года ($19,96 млрд). В целом за прошлый год было заключено сделок на $42,9 млрд, что на 7,7% ниже результата 2022 года. По сравнению с «пандемийным» 2020 годом рост составил 8%.

«Причин для снижения рынка было более чем достаточно: это экономический спад, санкции, резкое снижение притока инвестиций, повышение ставок по кредитам и так далее. Просадка могла бы быть и намного глубже, но типичная инвестиционная активность прошлых лет была частично замещена сделками по выходу из России иностранных инвесторов»,— поясняет директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Денис Суровцев.

На фоне сокращения количества сделок на 13%, до 517, вырос их средний размер — до $83 млн (почти на 7%). Еще сильнее выросла средняя стоимость сделки, за вычетом крупнейших (более $1 млрд),— в 1,6 раза, до $67,3 млн, указано в отчете AK&M. Кроме того, при росте средней стоимости продаваемых компаний за прошедший год зафиксированы всего четыре сделки стоимостью выше $1 млрд. При этом, как отмечает замгендиректора AK&M Людмила Еремина, «все миллиардные сделки были вынужденными».

В частности, крупнейшей трансакцией 2022 года стала продажа Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» консорциуму британских инвесторов ($3,15 млрд).

Второе место занял выход южноафриканской Naspers из РФ — продажа «Авито» холдингу Ивана Таврина за $2,45 млрд.

Лидерство сохраняет строительная отрасль: в 2022 году было проведено 200 сделок на $8,6 млрд. Кроме того, в число призеров вошли машиностроение (48 сделок на $6,13 млрд) и финансовый сектор (23 сделки на $4,04 млрд), показавшие за год рост в 1,9 и в 4 раза соответственно. Это те сектора, в которых наиболее активно шли выходы иностранцев, указывают эксперты. В частности, часть зарубежных автоконцернов продали активы в РФ (см. “Ъ” от 26 августа и 12 октября 2022 года), покидали страну и иностранные банки (см. “Ъ” от 12 апреля 2022 года).

«В текущих реалиях для иностранных инвесторов возможность продажи российского бизнеса напрямую зависит от наличия базы активов в форме недвижимости или строящихся объектов (отрасль строительства), кредитного или страхового портфеля (финансовый сектор) или заводов (машиностроение и другие отрасли перерабатывающей промышленности). В тех отраслях, где база активов менее выраженная (технологии, услуги, торговля), выходы иностранных инвесторов проходили либо по крайнем низким оценкам, либо путем закрытия бизнеса»,— отмечает Денис Суровцев.

В 2023 году число сделок на рынке будет расти, полагают эксперты. Существенная часть объявленных в прошлом году сделок по выходу иностранцев пока еще не закрыты, по ним продолжаются процессы, на скорость которых влияет множество факторов, в том числе и сложности с платежной инфраструктурой, отмечает директор инвестиционного банка Aspring Capital Анна Аралова. Процесс выхода иностранных инвесторов с российского рынка «будет идти еще как минимум год», уверен партнер департамента финансового консультирования компании ДРТ Антон Шульга. При этом снижение стоимости предлагаемых к продаже компаний повлияет на рост интереса у покупателей, отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

Возможно, в этом году рынок увидит интерес со стороны инвесторов из дружественных стран (Китай, ОАЭ).

В долларовом выражении объем рынка, скорее всего, снизится. «Из-за более активного госрегулирования дисконты по сделкам выхода сильно увеличились, а курс рубля сейчас существенно ниже, чем в 2022 году»,— поясняет господин Суровцев. Замедлятся и сроки проведения сделок М&А. В основном это связано с процедурой одобрения правительственной комиссией, отмечает директор практики сопровождения сделок по покупке и продаже бизнеса «Технологии доверия» Елена Ершова, одновременно удлиняется время рассмотрения заявок из-за их большого количества.

Полина Трифонова