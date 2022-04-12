Дивидимо-невидимо

1K 3 мин. ...

Российские банки с иностранным капиталом отказываются от дивидендов, переводя полученную в прошлом году прибыль в разряд нераспределенной. Акционеры из «недружественных» стран могут формально их получить, но вывод денег из РФ ограничен и потребует отдельного разрешения властей. При этом банкам потребуется дополнительный капитал на фоне увеличения проблемных активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Сергеева, Коммерсантъ Фото: Наталья Сергеева, Коммерсантъ

Один из крупнейших в России банков с иностранным акционером — Юникредитбанк (чистая прибыль по итогам 2021 года составила 14,28 млрд руб.) не выплатит дивиденды в пользу материнской UniCredit S.p.A.(Италия). Аналогично поступил ОТП-банк (2,83 млрд руб., контролируется венгерским OTP Bank Plc). Полученная прибыль переводится в разряд нераспределенной. Советы директоров банка «Интеза» (0,32 млрд руб., дочерний банк итальянской группы Intesa Sanpaolo) и РН-банка (2,72 млрд руб., входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi) также рекомендовали собраниям акционеров не выплачивать дивиденды.

Другие банки, которые контролируются нерезидентами, решений по дивидендам пока не принимали. В частности, Райффайзенбанк (принадлежит австрийскому Raiffeisen Bank International, RBI) и Росбанк (французский Societe Generale, о смене владения см. статью). Иностранные акционеры есть и в структуре других системно значимых банков. Например, материнская компания Альфа-банка зарегистрирована на Кипре, а в Совкомбанке (по состоянию на осень 2021 года) среди акционеров был ряд кипрских компаний, в том числе Sovcombank Securities Limited, и Российско-японский инвестиционный фонд, зарегистрированный на Каймановых островах.

Антон Силуанов, министр финансов, 7 апреля 2022 года: «Мы считаем, что вопрос про дивиденды банков практически… решен в пользу банков, поскольку им требуется капитальная база».

С 1 апреля в РФ введен мораторий на банкротство, и одна из составляющих этого режима — запрет на выплаты дивидендов, отмечает глава группы по оказанию услуг в области банковского и финансового права PwC в России Максим Кандыба. При желании выплатить дивиденды запрет легко снимается: необходимо подать уведомление об отказе от применения к компании моратория.

Но это не единственное ограничение. Выплаты в пользу иностранных лиц, связанных с «недружественными» государствами, или лиц, находящихся под их контролем (кроме зарегистрированных в РФ), осуществляются путем перечисления средств в рублях на счета типа «С», поясняет советник практики банковского и финансового права АБ ЕПАМ Роман Маловицкий. Это, по сути, аналог blocked account (заблокированный счет), отмечает он. По словам управляющего партнера АБ «Проспект» Олега Бычкова, «в ряде случаев для переводов потребуется получить разрешение ЦБ или правительства в зависимости от типа нерезидента и суммы, поступившей на счет». Со счета «С», например, могут списываться только деньги на уплату налогов, комиссий обслуживающему банку, на покупку ОФЗ, переводы на другие счета типа «С», уплаты неустоек или ошибочно зачисленные, уточняет Роман Маловицкий.

Таким образом, в отсутствие специального разрешения выплата дивидендов по акциям компании, зарегистрированной на Кипре («недружественное» государство), возможна только на счет типа «С», а компании, зарегистрированной в Саудовской Аравии (не относится к «недружественным»), возможна на любой счет, но только в рублях, объясняет Роман Маловицкий.

Для выплаты акционерам за рубеж, минуя ограничения специального счета «С», понадобится разрешение ЦБ, добавляет Максим Кандыба.

При этом указанные выше ограничения относятся к акционерным обществам. В отношении ООО таких ограничений нет, говорит юрист, поэтому с регуляторной точки зрения им сейчас можно проводить выплаты даже нерезидентам из «недружественных» юрисдикций.

Впрочем, банки отказываются от дивидендов и по собственной воле, для укрепления капитализации для покрытия будущих потерь от ухудшения качества активов. Как считает главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин, «акционерам важнее убедиться, что капитала им хватит для покрытия проблем с активами». При этом эксперт допускает, что когда дело дойдет до докапитализации банковского сектора со стороны государства, его участники могут столкнуться с дискриминацией, но не по размеру, как раньше, а по признаку собственности, из-за чего банкам с акционерами из стран, которые ввели санкции, «поддержку получить будет тяжелее, если вообще ее им предложат».

Ольга Шерункова