Mercedes обзаводит дилера

Как узнал “Ъ”, Mercedes-Benz хочет продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье. Ряд собеседников “Ъ” указывают, что покупателем может стать дилер «Автодом». В Mercedes утверждают, что рассматривают разные варианты ведения бизнеса в РФ. По мнению экспертов, если завод будет продан, то покупатель едва ли сможет использовать его для сборки автомобилей Mercedes.

Mercedes-Benz продает завод в России, рассказали источники “Ъ” в автопроме и на рынке недвижимости. Речь идет о площадке в подмосковном Есипово, принадлежащей «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», где 20% у СП «Даймлер КамАЗ Рус», остальное — у головной Mercedes-Benz AG. Источник “Ъ” в одном из автоконцернов говорит, что завод выставлен на продажу. Другой собеседник “Ъ” в автопроме подтвердил, что сделка находится на заключительной стадии, покупателем станет российский дилер, но есть некоторые «проблемы с документами» у Mercedes.

Источник “Ъ” на рынке недвижимости Подмосковья сообщил, что на завод претендует в том числе дилер «Автодом», а в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. Собеседник “Ъ” в одном из автоконцернов говорит о тендере, в котором участвуют несколько дилеров. Источник “Ъ” в авторитейле отмечает, что речь идет о комплексной сделке, в которую также включены права дистрибутора марки на российском рынке, и тоже называет основным претендентом «Автодом».

Как писал “Ъ” 11 июля, Mercedes-Benz хотела продать имущество своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из российских дилеров и обсуждала передачу ему также и прав дистрибутора. По словам собеседников “Ъ” среди консультантов на рынке недвижимости, Mercedes собирается продать здание в подмосковных Вешках, где находятся офисные площади и сервис.

В российском офисе Mercedes-Benz “Ъ” сообщили, что компания «рассматривает различные варианты ведения бизнеса в России». «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с пониманием к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений»,— сказали там.

В «Автодоме» отказались от комментариев. В июле, отвечая на вопрос о пересмотре бизнеса Mercedes в РФ, в компании поясняли, что интересуются «расширением текущего бизнеса или выходом в новые сегменты». Там добавляли, что «в таких сделках покупатель предлагает некоторый дисконт к обычной цене — премию за риск и готовность осуществить сделку сейчас».

В декабре 2021 года в интервью «Автостату» глава дилера Андрей Ольховский отмечал, что он планирует «развиваться не только в авторитейле». «Мы хотим стать производственной компанией. Организация промсборки — один из ближайших проектов. Мы пока не готовы анонсировать бренд и даже сегмент, в котором будем пробовать реализовать себя в рамках промсборки, но, я думаю, в ближайшие несколько месяцев расскажем»,— говорил он. Источники “Ъ” отмечают, что речь шла о сборке электромобилей — вероятнее всего, китайских. Один из них уточнил, что «Автодом» рассматривал покупку производственных мощностей еще в конце 2021 года, но процесс остановился с начала военных действий на Украине.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что сделки по продаже завода, офиса Mercedes и передаче прав дистрибутора могут быть не связаны друг с другом. По его мнению, если российская компания купит завод, она не сможет использовать его для сборки машин немецкой марки, поскольку для этого нужны поставки от большого количества авторизованных производителей компонентов, что невозможно без поддержки штаб-квартиры. При этом Mercedes «максимально серьезно относится к соблюдению compliance и не будет брать на себя риски».

Источник “Ъ” на авторынке говорит, что Mercedes, завод которого запустился только в 2019 году, не вернул вложения, поэтому для концерна имеет смысл сохранить возможность обратного выкупа площадки. Однако он добавляет, что прогнозировать сроки сейчас невозможно «в силу общей неопределенности». В отчете Mercedes-Benz за второй квартал упомянуты риски экспроприации активов в РФ, а потери бизнеса в стране в легковом сегменте в январе—июне оценены в €658 млн.

Другой собеседник “Ъ” в автопроме отмечает, что площадка Mercedes может быть интересна китайским концернам, которые сейчас обсуждают локализацию в РФ, в том числе с традиционно российскими игроками. «Для китайцев это сигнал, что площадки иностранных компаний начали выставлять на продажу»,— говорит он. Сергей Удалов добавляет в связи с этим, что завод в Есипово — современное и в силу частично ручных операций по сварке довольно универсальное производство. В министерстве инвестиций Московской области “Ъ” сообщили, что правительство региона находится в тесном контакте с Mercedes и «вопрос дальнейшей судьбы завода обсуждается», подробности не разглашаются.

Ольга Никитина, Дарья Андрианова