У Avito объявился новый владелец

Новым владельцем сервиса объявлений Avito станет Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина. Группа Avito в ходе сделки, которая близка к завершению, была оценена в 151 млрд руб., что, по словам аналитиков, меньше, чем холдинг стоил до начала военных действий на Украине и принятия в первом чтении законопроекта депутата Антона Горелкина об ограничении иностранного участия до 20% в российских классифайдах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Холдинг KCG Ивана Таврина подписал соглашение о покупке 100% акций сервиса объявлений Avito, выставленного в мае на продажу группой Prosus. Обязывающее соглашение подписано с южноафриканским инвестхолдингом Naspers, в который входит Prosus, информация об этом размещена на сайте холдинга. В Avito и KCG подтвердили, что сделка находится в финальной стадии. Сумма сделки составит порядка 151 млрд руб., финансирование организовано консорциумом банков во главе с Россельхозбанком, следует из совместного сообщения компаний.

KCG получила соответствующие разрешения ФАС и правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ, отмечается в сообщении.

Таким образом, группа Avito, включающая ООО «КЕХ еКоммерц», ООО «Авито Холдинг» со всеми их дочерними обществами, перейдет под контроль нового собственника и продолжит работу как независимая частная российская IT-компания, подчеркивается в сообщении компаний.

«Kismet рассматривает Avito как стратегический актив»,— приводятся в сообщении слова Ивана Таврина.

В марте стало известно о выделении Avito из OLX Group в отдельную компанию, после чего Prosus стала прямым владельцем 100% в ООО «Авито Холдинг». Prosus объявила, что начинает поиск покупателя на актив в связи с уходом из России, 20 мая в сообщении на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Таврин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Иван Таврин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В июне стало известно, что о приобретении Avito ведет переговоры VK, активом также интересовался бизнесмен Владимир Потанин (см. “Ъ” от 14 июня). Но по данным издания The Bell, холдинг господина Таврина предложил самую высокую цену. Кроме того, по словам собеседников “Ъ”, на продавцов повлияло также то, что господин Таврин был для них «понятным» инвестором: в 2010-е годы он входил в совет директоров Mail.Ru Group, крупным пакетом акций которой владел и Naspers.

KCG включает развлекательный холдинг «Медиа-1» (каналы детский Disney Channel, «Муз-ТВ» и «Ю»), оператора наружной рекламы Gallery, оператора антенно-мачтовых сооружений «Новые башни» и другие активы. «Новые башни» созданы на базе объединения «Первой башенной компании», которую KCG приобрел у «МегаФона» в 2021 году за 94,2 млрд руб., компании «Вертикаль» и «Русских башен».

Аналитик «Финам» Леонид Делицын считает, что KCG не будет окончательным владельцем Avito и через год-три продаст компанию уже стратегическому инвестору, которым может выступать тот же VK или другая компания, создающая собственную экосистему.

В то время, как Prosus занималась поиском покупателя на Avito, Госдума рассматривала законопроект депутата от «Единой России» Антона Горелкина, который предлагает ограничить максимальную долю иностранного владения в крупных российских классифайдах 20% от уставного капитала. В категорию попадут ресурсы с ежемесячной аудиторией из России более чем 10 млн. Также классифайды должны будут установить счетчик аудитории, одобренный Роскомнадзором.

Prosus продала Avito дешевле, чем могла до начала спецоперации и внесения законопроекта Антона Горелкина, отмечает собеседник на IT-рынке.

По его словам, после начала военных действий холдинг оценивался в 200–300 млрд руб., но после принятие законопроекта в первом чтении пришлось снижать цену. Ранее аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин оценивал стоимость Avito до внесения законопроекта в 200–300 млрд руб., а после — в 100 млрд руб.

Законопроект об ограничении иностранного владения классифайдами прошел первое чтение 5 июля. Если он будет принят в текущем виде, под его действие подпадут многие сервисы, от сайтов поиска недвижимости ЦИАН и «ДомКлик» до рекрутинговой платформы HeadHunter, обращает внимание гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Впрочем, в 2020 году «Яндекс» изменил структуру владения из-за сходной законодательной инициативы господина Горелкина, которую затем отозвали. Антон Горелкин не ответил на сообщения и звонки “Ъ”.

Отдел медиа и телекоммуникаций