Совет да футбол

«Челси», в мае сменивший владельца — Романа Абрамовича на консорциум во главе с американским инвестором Тоддом Бёли, сформировал новый состав совета директоров. Его возглавил сам господин Бёли, а в состав руководства лондонского клуба, как и предполагалось, не вошла занимавшая должность его директора Марина Грановская: она превратилась в последние годы в одного из самых заметных футбольных менеджеров Европы. Правда, до закрытия летнего трансферного окна госпожа Грановская продолжит сотрудничество с «Челси», которому предстоит, видимо, решить ряд важных селекционных вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тодд Бёли, избранный председателем совета директоров «Челси», будет также исполнять функции спортивного директора, ответственного за трансферную кампанию

Фото: Glyn Kirk / AFP Тодд Бёли, избранный председателем совета директоров «Челси», будет также исполнять функции спортивного директора, ответственного за трансферную кампанию

Фото: Glyn Kirk / AFP

Лондонский «Челси» представил состав нового совета директоров. Он был сформирован по итогам перехода клуба в руки новых хозяев. Переход состоялся после того, как российский предприниматель Роман Абрамович, который владел лондонским клубом с 2003 года и превратил «Челси» в одного из грандов мирового футбола, завоевавшего множество титулов, выставил его на продажу перед включением в санкционный список правительства Великобритании, составленный на фоне специальной военной операции России на Украине. В конкурсе за право приобрести «Челси» победил консорциум во главе с американским инвестором Тоддом Бёли. В него также вошли соотечественник господина Бёли Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и компания Clearlake Capital. Сумма закрытой в конце мая сделки составила £4,25 млрд (из них непосредственно на покупку акций клуба пошло £2,5 млрд, а £1,75 млрд — гарантированные инвестиции в его развитие).

Господа Уолтер и Висс и два основателя Clearlake Capital Бехдад Эгхбали и Хосе Фелисиано оказались в числе членов совета директоров. А возглавил его сам Тодд Бёли. Он сменил в этой роли очень известную в английском футболе фигуру — Брюса Бака, возглавлявшего орган с момента появления в «Челси» Романа Абрамовича.

Впрочем, британские медиаресурсы, рассказывая о ситуации в «Челси», выделили все-таки уход другого функционера. Речь о Марине Грановской. Давно, еще с 1990-х годов, работавшая с Романом Абрамовичем госпожа Грановская с 2010 года представляла в клубе его владельца, а с 2014-го занимала ключевую должность директора. В этом статусе она со временем стала очень заметной в европейском футболе персоной. Именно Марина Грановская отвечала за трансферную политику клуба, например, за переговоры с потенциальными новичками. А о степени ее заметности говорит тот факт, что в ноябре 2021 года, то есть спустя примерно полгода после победы «Челси» в Лиге чемпионов, итальянское издание Tuttosport признало госпожу Грановскую лучшим футбольным менеджером континента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Занимавшая ранее должность директора «Челси» Марина Грановская и технический советник Петр Чех

Фото: David Klein / Reuters Занимавшая ранее должность директора «Челси» Марина Грановская и технический советник Петр Чех

Фото: David Klein / Reuters

Значимость Марины Грановской для лондонского клуба подчеркивает и свежий факт. Он подтвердил, что она покидает свой пост, который временно займет, опять же, сам новый владелец «Челси». Но при этом госпожа Грановская все-таки продолжит сотрудничество с клубом в период действия летнего трансферного окна — до сентября.

Между тем в рамках этого окна «Челси», для которого минувший сезон с точки зрения результатов получился, скажем так, довольно противоречивым (он взял два приза — за победу в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира, но занял третье место в английском первенстве, уступил соперникам в финалах Кубка Англии и Кубка английской лиги, а в Лиге чемпионов выбыл в четвертьфинале), предстоит, видимо, решить ряд важных селекционных вопросов, под которые уже фактически выделены деньги. Например, ему нужно найти центрального защитника, чтобы компенсировать уход в «Реал» Антонио Рюдигера, а также попробовать добавить мощи линии атаки. Затея с покупкой ради этого в прошлом году за колоссальную — под £100 млн — сумму Ромелу Лукаку провалилась. Не вписавшийся в схемы тренера Томаса Тухеля Лукаку в ближайшее время вернется в «Интер» как арендованный игрок.

Футбольный менеджер, знакомый с положением дел в «Челси», сказал “Ъ”, что, на его взгляд, «опыт Марины Грановской как хорошего переговорщика может действительно пригодиться клубу».

При этом, на его взгляд, значение для него бывшего директора «не стоит переоценивать». «"Челси" в любом случае — это очень хорошо выстроенный, организованный и сбалансированный клуб с эффективной академией. Такая система может работать и на автопилоте. Наоборот, правильнее в нее не вмешиваться»,— считает собеседник “Ъ”.

Алексей Доспехов