Совет да футбол

«Челси», в мае сменивший владельца — Романа Абрамовича на консорциум во главе с американским инвестором Тоддом Бёли, сформировал новый состав совета директоров. Его возглавил сам господин Бёли, а в состав руководства лондонского клуба, как и предполагалось, не вошла занимавшая должность его директора Марина Грановская: она превратилась в последние годы в одного из самых заметных футбольных менеджеров Европы. Правда, до закрытия летнего трансферного окна госпожа Грановская продолжит сотрудничество с «Челси», которому предстоит, видимо, решить ряд важных селекционных вопросов.
Тодд Бёли, избранный председателем совета директоров «Челси», будет также исполнять функции спортивного директора, ответственного за трансферную кампанию
Фото: Glyn Kirk / AFP
Лондонский «Челси» представил состав нового совета директоров. Он был сформирован по итогам перехода клуба в руки новых хозяев. Переход состоялся после того, как российский предприниматель Роман Абрамович, который владел лондонским клубом с 2003 года и превратил «Челси» в одного из грандов мирового футбола, завоевавшего множество титулов, выставил его на продажу перед включением в санкционный список правительства Великобритании, составленный на фоне специальной военной операции России на Украине. В конкурсе за право приобрести «Челси» победил консорциум во главе с американским инвестором Тоддом Бёли. В него также вошли соотечественник господина Бёли Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и компания Clearlake Capital. Сумма закрытой в конце мая сделки составила £4,25 млрд (из них непосредственно на покупку акций клуба пошло £2,5 млрд, а £1,75 млрд — гарантированные инвестиции в его развитие).
Господа Уолтер и Висс и два основателя Clearlake Capital Бехдад Эгхбали и Хосе Фелисиано оказались в числе членов совета директоров. А возглавил его сам Тодд Бёли. Он сменил в этой роли очень известную в английском футболе фигуру — Брюса Бака, возглавлявшего орган с момента появления в «Челси» Романа Абрамовича.
Впрочем, британские медиаресурсы, рассказывая о ситуации в «Челси», выделили все-таки уход другого функционера. Речь о Марине Грановской. Давно, еще с 1990-х годов, работавшая с Романом Абрамовичем госпожа Грановская с 2010 года представляла в клубе его владельца, а с 2014-го занимала ключевую должность директора. В этом статусе она со временем стала очень заметной в европейском футболе персоной. Именно Марина Грановская отвечала за трансферную политику клуба, например, за переговоры с потенциальными новичками. А о степени ее заметности говорит тот факт, что в ноябре 2021 года, то есть спустя примерно полгода после победы «Челси» в Лиге чемпионов, итальянское издание Tuttosport признало госпожу Грановскую лучшим футбольным менеджером континента.
Занимавшая ранее должность директора «Челси» Марина Грановская и технический советник Петр Чех
Фото: David Klein / Reuters
Значимость Марины Грановской для лондонского клуба подчеркивает и свежий факт. Он подтвердил, что она покидает свой пост, который временно займет, опять же, сам новый владелец «Челси». Но при этом госпожа Грановская все-таки продолжит сотрудничество с клубом в период действия летнего трансферного окна — до сентября.
Между тем в рамках этого окна «Челси», для которого минувший сезон с точки зрения результатов получился, скажем так, довольно противоречивым (он взял два приза — за победу в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира, но занял третье место в английском первенстве, уступил соперникам в финалах Кубка Англии и Кубка английской лиги, а в Лиге чемпионов выбыл в четвертьфинале), предстоит, видимо, решить ряд важных селекционных вопросов, под которые уже фактически выделены деньги. Например, ему нужно найти центрального защитника, чтобы компенсировать уход в «Реал» Антонио Рюдигера, а также попробовать добавить мощи линии атаки. Затея с покупкой ради этого в прошлом году за колоссальную — под £100 млн — сумму Ромелу Лукаку провалилась. Не вписавшийся в схемы тренера Томаса Тухеля Лукаку в ближайшее время вернется в «Интер» как арендованный игрок.
Футбольный менеджер, знакомый с положением дел в «Челси», сказал “Ъ”, что, на его взгляд, «опыт Марины Грановской как хорошего переговорщика может действительно пригодиться клубу».
При этом, на его взгляд, значение для него бывшего директора «не стоит переоценивать». «"Челси" в любом случае — это очень хорошо выстроенный, организованный и сбалансированный клуб с эффективной академией. Такая система может работать и на автопилоте. Наоборот, правильнее в нее не вмешиваться»,— считает собеседник “Ъ”.