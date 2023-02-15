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Коммерсантъ FM
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Литва временно закроет один из двух железнодорожных погранпунктов с Белоруссией

С завтрашнего дня, 16 февраля, Литва временно закроет один из двух железнодорожных переходов на границе с Белоруссией — КПП на станции Стасилай. Это решение принято для того, чтобы установить на КПП рентгеновское оборудование для более эффективной борьбы с контрабандой, поток которой якобы вырос.

В Службе охраны госграницы при МВД Литвы заявили, что работы планируется завершить к концу 2024 года. «Пересечение границы для грузовых составов из Белоруссии через станцию Стасилай закрывается с четверга. Эти поезда могут проследовать через пункт перехода в Кене»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС). Там добавили, что в Кене необходимое оборудование уже установлено.

С 10 февраля Польша закрыла на границе с Белоруссией пункта пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица») на неопределенное время. Его пропускная способность — 900 легковых автомобилей и 500 грузовых в сутки в одном направлении. Минск опасается транспортного коллапса на границе двух стран. Кремль тоже допустил возникновение сложностей из-за закрытия пункта пропуска.

Подробности — в материале «Ъ» «Докукурыкались».

Лаура Кеффер

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