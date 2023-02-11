Докукурыкались

Непростым отношениям Польши и Белоруссии, как выяснилось, еще есть куда ухудшаться. Минск возмутился решением Варшавы о закрытии с пятницы автомобильного пункта пропуска на границе двух стран — «Бобровники». Это решение не только затруднит взаимные поездки граждан, но и окажет влияние на грузопоток из Европы в Азию. Для грузовых автомобилей остался лишь один КПП «Кукурыки—Козловичи». При этом власти Польши предупреждают, что по соображениям национальной безопасности могут закрыть и его. Недовольны Варшавой и в Москве: как утверждают российские дипломаты, власти Польши всячески мешают их работе в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Белоруссия и Польша, которые, казалось, уже достигли пика своей конфронтации, с пятницы стали еще дальше друг от друга. По решению Варшавы закрылся пункт пропуска «Бобровники». До этого, в 2021 году, Варшава закрыла пункт пропуска «Кузница» — из-за потока беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, который не блокировался и даже поощрялся Минском. Таким образом, сейчас проехать из Польши в Белоруссию можно исключительно через КПП «Кукурыки—Козловичи» (для грузовых машин) и «Тересполь—Брест» (для легковых). Пассажирское железнодорожное сообщение между странами, которое раньше было очень развитым, так и не перезапустилось после пандемии COVID-19.

«Берестовица—Бобровники» был, по данным Минтранса Белоруссии, самым загруженным автомобильным пунктом пропуска. Через него могли проходить до 500 автомобилей в сутки. При этом еще осенью прошлого года белорусская сторона фиксировала резкое снижение показателей: так, в сентябре в среднем польская сторона пропускала лишь 28%, а в октябре — 17% фур от согласованной двумя сторонами нормы. К концу года этот показатель несколько вырос, накануне введения ограничений пропускалось порядка 30% от согласованных объемов транспорта.

Пятничное решение привело к коллапсу на КПП. «В белорусском пункте пропуска "Берестовица" осталось около 40 грузовых и 60 легковых оформленных автомобилей. В зоне ожидания — более 200 грузовиков. Водители фур получают разрешения, чтобы пересечь границу в другом пункте пропуска»,— рассказали в пятницу вечером в Госпогранкомитете Белоруссии.

«Безусловно, какие-то сложности могут возникнуть»,— сказал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать возможные последствия для РФ закрытия перехода на польско-белорусской границе.

«Некоторые эксперты высказали мнение, что из-за низкого грузопотока товаров из Европы в Республику Беларусь и Россию такая мера никак не повлияет на рынок. Однако не стоит забывать, что весь грузопоток из Европы в Азию — Китай и Монголию, а также Казахстан и Узбекистан как в импортном, так и в экспортном сообщении двигается через эти погранпереходы. И этот грузопоток мы обязаны учитывать,— заявила “Ъ” руководитель развития партнерской сети автосборного сервиса VIG Trans Юлия Сула.— Поэтому влияние на рынок будет оказано. В чем оно будет выражаться? Скорее всего, в очередях на действующих погранпереходах, потере времени на прохождение границ и, как следствие, возможно, в росте ставок стоимости перевозки на этих направлениях».

При этом польский премьер Матеуш Моравецкий уже заявил журналистам, что не исключает закрытия оставшихся пограничных переходов, если Минск даст для этого повод. В таком случае полякам, желающим попасть в Белоруссию (и наоборот), придется ехать через Литву или лететь на самолете с пересадкой в Стамбуле или Тбилиси.

Непосредственным поводом для закрытия «Бобровников» стал приговор Гродненского областного суда в отношении Андрея Почобута — журналиста телеканала Polonia, который создан при поддержке польского МИДа. Его приговорили к восьми годам тюрьмы за призыв к санкциям против Минска и разжигание вражды. «Мы все знаем, что делает Белоруссия, какую агрессивную политику допускает в отношении нашей страны в последние полтора года,— заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.— Думаю, важные вопросы госбезопасности заставляют нас сейчас так поступать. Это рациональное решение, гарантирующее безопасность польского государства».

В Минске на действия Варшавы ответили нотой протеста. Временному поверенному в делах Польши в республике Мартину Войтеховскому заявили в МИД Белоруссии, что «вся без исключения вина за последствия таких волюнтаристских решений» лежит на правительстве Матеуша Моравецкого. «Надеемся, что уровень польской демократии позволит пострадавшим предпринимателям задать соответствующие вопросы своему правительству»,— заявили в ведомстве. И добавили: «Решение польской стороны о закрытии еще одного канала международного сообщения в реальности направлено не на обеспечение общественной безопасности, а на дальнейшее обострение ситуации на границе и ограничение взаимных поездок граждан». При этом в Минске оставили за собой право «принять адекватные меры реагирования».

Параллельно с этим медленно ухудшаются и польско-российские отношения. «МИД Польши открыто пытается склонять дипкорпус, аккредитованный в Варшаве, к прекращению контактов с главами дипмиссий России и Белоруссии. По многу месяцев задерживают выдачу виз нашим сотрудникам, едущим на замену тем, у кого заканчиваются командировки,— рассказал "Российской газете" посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.— Не дают нормально оформлять страховку наших автомобилей. Начали противоправный захват российской дипломатической недвижимости — пока объектов, которые не использовались, но нацелились и на здание посольской школы». Полный разрыв дипломатических отношений, как дал понять господин Андреев, исключать нельзя, но произойти это может только по инициативе Варшавы.

Кирилл Кривошеев, Наталья Скорлыгина