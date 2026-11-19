По данным Международного индекса академических нарушений за май 2026 года, лучше всего со списыванием борются в Австралии и Англии. На экзаменах там запрещены любые электронные устройства, за порядком следят наблюдатели, а работы проверяют на использование искусственного интеллекта. Даже подозрение в списывании может обернуться дисквалификацией. Каждый такой случай разбирает специальная комиссия. Кроме того, в обеих странах запрещено продавать студентам готовые работы и сдавать экзамены за других. В Англии за это грозит штраф без верхнего предела, а в Австралии — до двух лет лишения свободы.

Китай в пятерку лидеров индекса не вошел, хотя со списыванием там тоже борются жестко. На важных вступительных экзаменах используют биометрию, металлодетекторы и камеры с искусственным интеллектом. А в некоторых регионах за территорией следят даже с помощью дронов.

В Южной Корее 19 ноября прошел главный государственный экзамен для выпускников школ — сунын. Там проверяли даже пуговицы, не спрятаны ли в них микрокамеры, а с помощью экстренных оповещений пытались обнаружить тех, кто не сдал гаджеты. Но ради экзамена принимают и другие довольно необычные меры. В столичном регионе увеличивают число поездов в метро, чтобы школьники не опоздали, а во время заданий на аудирование по английскому языку по всей стране запрещают взлеты и посадки самолетов. Исключения делают только для экстренных случаев.