Кремль допустил возникновение сложностей из-за закрытия пункта пропуска на польско-белорусской границе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Польши закрыть пункт пропуска «Бобровники» на границе с Белоруссией. По его словам, из-за закрытия «Бобровников» могут возникнуть сложности с грузовыми перевозками.

«Это надо анализировать. Я думаю, есть смысл обратиться в Минтранс с точки зрения получения информации, какой объем грузов через этот переход шел до сих пор. Но, безусловно, какие-то сложности могут возникнуть. Это нужно проанализировать, перед тем как просчитать дальнейшие шаги»,— сказал пресс-секретарь.

Вчера, 9 февраля, белорусская сторона получила официальное уведомление о закрытии польской стороной пункта пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны — «Берестовица») на неопределенное время с 12:00 10 февраля. Его пропускная способность — 900 легковых автомобилей и 500 грузовых в сутки в одном направлении, следует из информации на сайте белорусского погранкомитета. В ведомстве опасаются транспортного коллапса на границе с Польшей.

В ноябре 2021 года Польша в одностороннем порядке остановила пропуск в автодорожном международном пункте пропуска «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны — «Брузги»). Таким образом, после закрытия «Бобровников» на польско-белорусской границе останется только два действующих пункта пропуска: «Тересполь» — «Брест» для пассажирского транспорта и «Козловичи» — «Кукурыки» для грузового.

Эрдни Кагалтынов